Schützen feiern Krönung : Lutz und Kerstin Türks sind das neue Königspaar in Kapellen

Lutz und Kerstin Türks sind das neue Königspaar in Kapellen

Lutz und Kerstin Türks sind am Montagabend von den Schützen in Kapellen gekrönt worden. Foto: Bürger-Schützen-Verein 1936 e.V. Kapellen/Erft

Kapellen Lutz und Kerstin Türks folgen auf Heinrich und Marlene Wiengarn, die stolze 1090 Tage im Amt waren und wohl als das Königspaar mit der längsten Amtszeit in die Geschichte des BSV eingehen werden. Bei den Feierlichkeiten in Kapellen wurden beide Paare gewürdigt.

Es ist einiges passiert seit dem letzten Schützenfest in Kapellen vor drei Jahren. So heißt der Präsident nicht mehr Edmund Feuster, sondern Herbert Rösgen. Als früherer Vizepräsident war die Königskrönung für ihn keine große Herausforderung. Das Kapellener Festzelt war gut besucht, und gut war auch die Stimmung. Es nicht zu überhören, dass die Kapellener das scheidende Königspaar Heinrich X. und Marlene Wiengarn in ihre Herzen geschlossen haben: Immer wieder gab es tosenden Beifall, immer wieder hielt es die Schützen nicht auf ihren Stühlen – sie standen auf, um ihrem Applaus noch mehr Nachdruck zu verleihen. Edmund Feuster sollte später von „Heinrich dem Längsten“ sprechen, weil er 1090 Tage im Amt war. Wiengarn ist ein Schützen-Urgestein mit mehr als 50 Jahren Schützen-Erfahrung. Nicht weniger als vier Ehrenzüge standen ihm zur Seite – dafür bedankte sich der 68-Jährige ausdrücklich.