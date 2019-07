Rezepte aus Grevenbroich : Luise Coenen genießt am liebsten fruchtiges Eis

Grevenbroich Luise Coenen kocht nicht nur gerne, sie macht aus verschiedenen Obstorten auch eigenes Eis. Erklärte Nummer Eins ist die Variante mit Mango.

In ihrer Küche hält sich Luise Coenen überaus gerne auf. „Ich koche wirklich gerne“, und weil das nicht nur ihr, sondern ebenso Tochter und Sohn schmeckt, macht die Grevenbroicherin „alles selbst“. Brot zu backen sei „kein Hexenwerk, wichtig ist die vernünftige Rezeptur und auch mal was auszuprobieren“, sagt sie selbstbewusst. „Wenn es wirklich ganz, ganz schnell gehen muss, esse ich auch etwas Vorproduziertes. Am liebsten aber bin ich selbst für die Zubereitung verantwortlich.“ Das gilt selbst für süße Nachtische wie Kuchen und Dessert.

„Für Eis könnten wir jetzt gerade viel Geld ausgeben“, sagt sie lachend und minimiert den Kostenfaktor durch Selbstgemachtes. „Am liebsten mag ich alle Fruchteissorten“, benennt sie Favoriten. Erklärte Nummer Eins ist derzeit die Variante mit Mango – als ganze Frucht oder bereits verzehrfertig portioniert aus der Tiefkühltruhe. Um etwa vier Portionen herzustellen, sind als Zutaten zwei mittelgroße Früchte, zwei Esslöffel Zucker, 200 Gramm Joghurt und 100 Gramm Schlagsahne notwendig. Die Zubereitung geht schnell und einfach: Zunächst werden die Früchte geschält und in Stücke geschnitten, um sie anschließend mit dem Zucker zusammen in einen hohen Rührbecher zu geben. Mit einem Zauberstab wird die Masse so lange püriert, bis sich die Zuckerkristalle aufgelöst haben. Danach wird der Joghurt mit einem Schneebesen untergezogen und ebenso mit der zuvor halb steif geschlagen Sahne verfahren. In der Eismaschine kann der kalte Traum dann fest werden. Aber je nachdem, wie das Fruchteis eingebettet werden soll, lässt es sich ebenso in kleine Eisförmchen – ob Herz, Raute oder Kugel, unterschiedliche Formen für Eis gibt es zuhauf – verfüllen und in die Tiefkühlung stellen. Auch toll: „Habe ich mal Obst übrig, etwa Bananen, schnipsele ich die klein und bewahre sie in der Tiefkühlung auf.“ Und wenn dann wieder Appetit auf eine kühle Leckerei ist, wird daraus ein feines Fruchteis.