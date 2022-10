Soziales in Grevenbroich : „Low-Budget-Lösung“ für barrierefreies WC

Der Umbau des barrierefreien WCs im Foyer des Neuen Rathauses kostet 100.000 Euro. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Grevenbroich In der City fehlt ein behindertengerechtes WC. Das hat der Sozialausschuss längst erkannt. Doch viel Geld in die Hand nehmen wollen die Politiker dafür nicht. Sie entschieden sich jetzt für eine „pragmatische Lösung“. Die hatte Kristiane von dem Bussche, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (GFWS), am Mittwoch dem Gremium vorgeschlagen.