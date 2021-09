Rund 800 Arbeitsplätze geplant : Logistikzentrum an der Stadtgrenze

Erster Spatenstich für das neue Logistikzentrum. Foto: Stadt Bedburg

Grevenbroich An der Sanyallee in Bedburg entsteht ein neues Logistikzentrum, das im nächsten Jahr an die Peek & Cloppenburg-Gruppe übergeben werden soll. Rund 800 neue Arbeitsplätze sind dort geplant.

An der Sanyallee in Bedburg, direkt an der Stadtgrenze zu Grevenbroich, ist jetzt ein neues Bauprojekt gestartet. Die Horn Grundbesitz KG errichtet dort ein neues Logistikzentrum. Der hochmoderne Bau soll an die „Mode Logistik Gmbh & Co. KG“ vermietet werden, ein Tochterunternehmen der Peek & Cloppenburg-Gruppe. Mehrere hundert Arbeitsplätze sollen dort entstehen.

Die ersten Erdarbeiten für den neuen Logistikstandort haben begonnen. Dieser soll im Juni 2022 übergeben werden. Auf 106.000 Quadratmetern Grundstücksfläche entsteht an der Sanyallee 2 ein Gebäude mit etwa 60.000 Quadratmetern Nutzfläche, inklusive einer Küche und Betriebskantine. Auf dem Dach soll künftig eine Photovoltaikanlage nachhaltigen Strom produzieren, der in der Immobilie genutzt werden soll. Das Projekt ist für eine Gold-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) angemeldet worden.

„Wir fühlen uns in Bedburg sehr willkommen und sind dankbar für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt“, sagt Frank Zabel, Mitglied der Unternehmensleitung der Horn Grundbesitz KG. Im neuen Zentrum erledigt die „Mode Logistik“ für Peek & Cloppenburg künftig die vollständige Warenbearbeitung, der zurzeit noch an das Warenverteilzentrum in Langenfeld angebundenen Filialen. Dieses wird an den neuen Standort Bedburg verlegt. Zudem übernimmt das Logistikzentrum die Distribution der Exklusivmarken der Peek & Cloppenburg-Gruppe sowie eine zentrale Warenlagerung und -nachversorgung der Filialen.

Wie Zabel betonte, wurde Bedburg wegen seiner Lage her bewusst gewählt, „da es sich in Nordrhein-Westfalen im wirtschaftlichen Zentrum befindet“. Der Standort werde mehr Prozesse beinhalten als das bisherige Warenverteilzentrum in Langenfeld und einige der derzeit an externe Dienstleister ausgelagerten Arbeiten übernehmen. Auch die Funktionen der Außenlager in Langenfeld, Wuppertal und Leverkusen werden in Bedburg konsolidiert. Der Standort soll im Lauf der nächsten Jahre auf- und ausgebaut werden. Sind alle geplanten Funktionen an der Sanyallee vereint, sollen dort rund 800 Mitarbeiter beschäftigt sein. Die neuen Arbeitsplätze seien für die Bedburger sicher „die wesentlichen Signale, dass wir in unserer Stadt den Strukturwandel jetzt und hier mit realen und attraktiven Inhalten gestalten“, sagt Bürgermeister Sascha Solbach.

Moritz Winter ist vom Standort begeistert: „Wir haben den perfekten Platz gefunden“, sagt der Geschäftsführer von „Mode Logistik“. Die Fläche sei strukturell optimal an das Filialnetz angebunden und es sei ausreichend Platz, um weitere Funktionen für Peek & Cloppenburg zu übernehmen.

