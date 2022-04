Wirtschaftsstandort Grevenbroich : Logistiker ja – aber bitte nicht allein

Meinung So mancher wird verwundert sein, wenn er in einigen Jahren auf der Umgehungsstraße bei Wevelinghoven Richtung City fährt. Wo heute sich große Felder erstrecken, wird er an mehreren Logistikzentren vorbeifahren.

TST, Lidl und DHL siedeln sich dort an. Schön wird das sicher nicht aussehen, und es gibt Branchen, in denen mehr Arbeitsplätze pro Hektar entstehen. Also lieber auf solche Ansiedlungen verzichten? Nein, denn hier handelt sich um Bestandspflege. Das TST-Logistikzentrum trägt zur Sicherung des Intersnack-Standortes bei, Lidl erweitert mit dem Neubau seine Kapazitäten in der Stadt. Das sichert und schafft Arbeitsplätze. Wichtig ist, dass es im Strukturwandel nicht bei Logistik-Ansiedlungen bleibt, sondern dass aus vielen Branchen zukunftsweisende Firmen und neue Technologien kommen, etwa an den heutigen Kraftwerken und in den neuen Gewerbegebieten. Wirtschaftsförderung und Politik müssen ein Auge auf den richtigen Branchen-Mix am Standort Grevenbroich haben.