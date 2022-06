Mit Autoscooter auf dem Kirmesplatz : Die Löwners regieren in Hülchrath

Andreas und Sina Löwner regieren jetzt in Hülchrath. Foto: Georg Salzburg(salz)

Hülchrath In Hülchrath wird Schützenfest gefeiert. Im Mittelpunkt der ereignisreichen Tage steht das Königspaar Andreas und Sina Löwner. 2019 sicherten sich die beiden den Kronprinzentitel und warten seitdem auf ihren großen Einsatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die St.-Sebastianus-Bruderschaft Hülchrath startet am 17. Juni mit einer Neuerung in ihr Schützenfest. Erstmals an einem Freitagabend (18.30 Uhr) wird der neue König Andreas Löwner im Rahmen eines Festgottesdienstes in der Sebastianuskirche feierlich inthronisiert. Die Krönung von Königin Sina folgt einige Stunden später im Festzelt. Zuvor (ab 20 Uhr) wird das amtierende Königspaar Frank und Yvonne Esser verabschiedet.

Andreas Löwner ist Maler- und Lackierermeister und arbeitet im elterlichen Familienbetrieb. Seine Hobbys sind Oldtimer und Sportwagen, zudem besucht er mit Ehefrau Sina gerne Konzerte. Die Königin – geboren in Schleswig-Holstein – ist Kauffrau für Bürokommunikation und privat ein Familienmensch, die sich gerne mit Freunden trifft. Die Löwners, die in Erkelenz wohnen, sind seit 2019 verheiratet und haben einen Sohn, Leo.

Mit Böllerschüssen wird der Fest-Samstag um 12 Uhr durch die Artillerie eröffnet. Zeitgleich gibt es Freibier auf dem Kirmesplatz – dort steht erstmals seit langer Zeit auch wieder ein Autoscooter, der bereits am Donnerstag eröffnet wurde. Um 18 Uhr tritt das Regiment zur Königsparade auf der Herzogstraße an, danach wird im Zelt gefeiert. Für Partystimmung wurde die Band „Sound Convoy“ verpflichtet.

Um 10 Uhr geht es am Sonntag mit der Gefallenenehrung weiter. Nach der Generaloberst-Parade (10.30 Uhr) treffen sich die Schützen im Festzelt zum Frühschoppen, in dessen Rahmen auch die Jubilare geehrt werden. Allen voran: Gerd Theißen, der seit 60 Jahren dabei ist. Der Höhepunkt des Tages bahnt sich um 16 Uhr mit dem Umzug und der Parade vor dem Königspaar Andreas und Sina Löwner an. Danach können die Schützen verschnaufen. Ab 18 Uhr heißt es: „Musik und Spaß mit den Vlierländer Musikanten“ im Zelt. Zudem wird DJ Martin für r Stimmung sorgen.

Nach einer Messe (10.30 Uhr) beginnt am Montag um 11 Uhr der Frühschoppen. Gegen 15 Uhr wird ein Programm für Kinder angeboten – und um 19 Uhr setzt sich der „Wackelzug“ in Bewegung, an dem sich alle Gäste beteiligen. Ziel ist die Residenz des Königspaares.

(NGZ)