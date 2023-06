Löscheinheit Kapellen wird 100 Jahre alt RWE-Skylift kommt zum Jubiläum der Feuerwehr

Ein Jahrhundert ist es her, dass die Gründer der damals eigenständigen Kapellener Feuerwehr mit dem ersten Löschfahrzeug im Kreisgebiet zur Brandbekämpfung und Menschenrettung ausrückten. Das große 100-Jahr-Jubiläum feiern die heutigen Retter der mittlerweile zur Grevenbroicher Feuerwehr gehörenden Löscheinheit am kommenden Wochenende mit einem zweitägigen Fest am Gerätehaus an der Stadionstraße.