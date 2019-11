Weihnachts-Shopping in Grevenbroich : Adventszauber mit Rentier und Eisstockschießen

Es geht in die Vorweihnachtszeit: Der Adventszauber in Grevenbroich soll am Sonntag darauf einstimmen. Foto: Berns, Lothar (lber)

Grevenbroich Still und Besinnlich ist der Advent - und voll lauter, bunter, blinkender Vorfreude. Der Adventszauber am 1. Dezember schlägt eine Brücke zwischen laut und besinnlich.

Sechs hohe, rote Kerzen tauchen alles in ein mildes Licht. Die Nase von Rudolf, dem neunten Rentier aus dem Schlittengespann von Santa Claus, leuchtet ebenfalls. Es wird gesungen, Prominente – darunter Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (CDU) – backen Waffeln für einen guten Zweck und auf der Breite Straße verbreitet eine Eisstockbahn echte Winter-Atmosphäre. Der Adventszauber begleitet am kommenden Wochenende den Auftakt zu den vier Wochenenden des gemeinsamen Weihnachts-Endspurts zwischen Gans und ganz tollen Geschenken. Der Werbering Grevenbroich hat sich eine Menge Programm einfallen lassen, um die Besucher der Innenstadt in die richtige Vor-Fest-Laune zu versetzen.

Am Samstag, 30. November, sind bereits die meisten Geschäfte in der Grevenbroicher Mitte bis 18 Uhr geöffnet. Auf dem Marktplatz arbeiten die DJs Chris und Mattes zwischen 16 und 19 Uhr an der Vorfreude. Die kostenlosen Parkplätze und das große Angebot an inhabergeführten Geschäften mit einer fachkundigen Beratung soll die Einkäufer davon überzeugen, nach Grevenbroich zu kommen anstatt sich in möglicherweise benachbarten Großstädten in einen stressigen Mix aus Trubel, Stau und Stress zu stürzen.