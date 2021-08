Langer Stau auf der Autobahn 46 : Lkw-Unfall mit langem Stau auf der A 46

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren auf der A 46 im Einsatz. Foto: dpa/Armin Weigel

Autofahrer mussten am Donnerstag Abend auf der A 46 in Fahrtrichtung Neuss viel Geduld haben. Nach einem Unfall blockierte ein Sattelzug die Fahrbahn. Gegen 21 Uhr dauerte der Einsatz noch an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld