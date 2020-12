Kostenpflichtiger Inhalt: Straßenverkehr in Grevenbroich : Lkw tagsüber raus aus Fußgängerzone

Nur bis 11 Uhr dürfen Lieferwagen in der Fußgängerzone unterwegs sein. Automatik-Poller sollen gewährleisten, dass diese Zeit eingehalten wird. Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Lastwagen sorgen an vielen Stellen für Ärger. Ein Problem in der Fußgängerzone hat bald ein Ende: In Kürze halten versenkbare Poller Lieferwagen draußen. Andere Probleme sind ungelöst.