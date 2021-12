Vorweihnachtliches Spektakel in Grevenbroich : Lichterfahrt mit 40 Traktoren durch Gindorf und Gustorf

Gindorf/Gustorf Die Schlepperfreunde Gindorf-Gustorf starten am Samstag Abend zu einer spektakulären Tour: Mit weihnachtlich geschmückten Traktoren – darunter viele historische Modelle – unternehmen sie eine Fahrt durch ihre beiden Heimatdörfer. Mit an Bord: viele tausend Lichter.

Im vergangenen Jahr hatte die Interessengemeinschaft ihre erste Fahrt dieser Art unternommen. „Damals waren zehn Schlepper dabei“, erinnert sich Sprecher Siggi Schmautz. Dass es diesmal gleich 40 Modelle sind, liegt daran, dass viele Trecker-Fans und Landwirte aus der Umgebung so viel Spaß an der Aktion hatten, dass sie sich für die nächste Auflage anmeldeten.

Die startet um 17 Uhr mit einem Treffen aller Teilnehmer auf dem Gindorfer Kirmesplatz am Langer Weg. Etwa eine dreiviertel Stunde soll es losgehen, mit dem Geknatter. Dann setzen sich die Traktoren in Bewegung. „Wir fahren vorwiegend auf den Hauptstraßen unserer beiden Dörfer“, berichtet Schmautz. Darüber hinaus wollen die Schlepperfreunde aber auch einen Abstecher zum Weihnachtshaus an der Dr.-Hans-Wattler-Straße und zum Adventsfenster am prächtig geschmückten Wiler unternehmen.