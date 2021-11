Seit mehr als 20 Jahren politisch aktiv : Grevenbroicher Liberale verabschieden ihr Urgestein Achim Streichardt

Neuenhausen Die FDP verabschiedete jetzt ein Urgestein liberaler Politik in den Ruhestand: Hans-Joachim Streichardt aus Neuenhausen, der viele Jahre die Interessen der Freidemokraten im Grevenbroicher Süden vertrat, hat sich dazu entschlossen, seine kommunalpolitischen Ämter aus Altersgründen niederzulegen.

„Es hat mir immer große Freude bereitet, aber jetzt ist Schluss“, sagte Streichardt. „Die FDP hat jede Menge Nachwuchs und ist hier sehr gut aufgestellt.“ Mit 78 Jahren will er seine Ämter nun an einen Jüngeren abgeben. Konkret an Simon Esser. Der 23 Jahre alte Nachwuchspolitiker lebt in der Südstadt und ist beruflich als Fachinformatiker für Systemintegration tätig.