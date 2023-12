Politik in Grevenbroich Leo Oehmen erneut zum Chef der „Unabhängigen“ gewählt

Grevenbroich · Die UWG ist offenbar zufrieden mit ihrem Chef: Leo Oehmen aus Barrenstein wurde bei der Mitgliederversammlung am Dienstagabend erneut in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Was der 72-Jährige in den nächsten beiden Jahren anpacken möchte.

05.12.2023 , 18:00 Uhr

Leo Oehmen führt die Unabhängige Wählergemeinschaft bereits seit acht Jahren. Foto: UWG

Seit acht Jahren führt Oehmen bereits die Unabhängige Wählergemeinschaft. Ursprünglich wollte der ehemalige Feuerwehrmann nicht noch einmal für den Chef-Posten kandidieren. Doch die Mitglieder waren anderer Meinung: Oehmen wurde im Vorfeld der Versammlung gebeten, wiederholt seinen Hut in den Ring zu werfen. Die Wiederwahl fiel denn auch einstimmig aus. „Das sind nun aber definitiv meine beiden letzten Jahre als Vorsitzender“, stellt der ehemalige Barrensteiner Schützenoberst klar. „In zwei Jahren bin ich 74, dann müssen weitaus Jüngere ran.“ Damit spricht Oehmen ein Problem an, das es zu lösen gilt: „Unser Altersdurchschnitt ist relativ hoch, wir müssen uns dringend um Nachwuchs kümmern.“ Es werde allerdings zunehmend schwieriger, jüngere Leute für die kommunalpolitische Arbeit zu gewinnen – „dieses Problem haben wir aber nicht alleine“. Im nächsten Jahr will sich die UWG nicht nur auf die Suche nach neuen Mitgliedern machen, sondern auch an ihrem Wahlprogramm feilen. Seit 1994 ist die Fraktion, die zurzeit unter der Leitung von Rolf Göckmann steht, im Rat der Stadt vertreten – „und dort wollen wir auch nach der Kommunalwahl 2025 verbleiben, möglichst noch stärker als heute“, sagt der 72-Jährige. Aktuell hat die UWG drei Sitze im Rat. Mit der Arbeit am Wahlprogramm soll spätestens Mitte 2024 begonnen werden. Leo Oehmen ist nicht das einzige Mitglied der UWG-Führungsspitze, das am Dienstagabend in der Geschäftsstelle am Hammerwerk wiedergewählt wurde. Ebenfalls in ihren Ämtern bleiben Vize-Vorsitzende Ute Heuser, Geschäftsführer Willibert Müller und Kassierer Hubert Rütten. Komplettiert wird der Vorstand durch die Beisitzer Anita Staniek, Michael Schlesiger, Oliver Mehl und Siegfried Baran von Borzestowski.

(wilp )