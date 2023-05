Wegweiser für Grevenbroich Neues Leitsystem für Besucher der Stadt

Die Innenstadt bekommt ein Leitsystem. Farblich auffällige Schilder, die an Laternenpfählen montiert werden, sollen Besuchern künftig den Weg zu besonderen Stellen im Grevenbroicher Zentrum weisen. Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (GfWS) will die ersten 14 Schilder innerhalb der nächsten drei Wochen in der City befestigen lassen. „Wir fangen klein an, um Erfahrungen zu sammeln“, sagt GfWS-Geschäftsführerin Kristiane von dem Bussche. Läuft’s gut, sollen weitere Schilder folgen, eventuell ausgestattet mit QR-Codes für zusätzliche Informationen.