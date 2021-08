Zukunftskonzept für Grevenbroich : Leitbild „GV 2030“ kommt nicht in Fahrt

Grevenbroich Es wurden Bürger befragt, es wurde Geld ausgegeben, es gab Workshops und auch Arbeitskreise – doch ein Leitbild für die Zukunft der Stadt gibt es immer noch nicht. Liegt’s an der Politik oder an der Verwaltung? Wir haben nachgefragt.

Wann bekommt die Stadt eigentlich ihr Leitbild? Also jenes Zukunftsprogramm mit dem Titel „Grevenbroich 2030“, das vor mittlerweile vier Jahren eingestielt wurde. Man erinnert sich: Das war eine Aktion, die seinerzeit unter dem Stichwort „Wichtig“ lief. Immerhin wurden 3198 Bürger im Rahmen einer Befragung am Leitbild-Prozess beteiligt, zudem gab es eine Ideenschmiede, an der auch Vereine teilnahmen. Es wurde aber nicht nur Gehirnschmalz, sondern auch Geld investiert: 33.000 Euro für die Kommunalagentur KoPart NRW, die skizzierte, an welchen Schaltern gedreht werden muss, um die Stadt zukunftsfit zu machen.