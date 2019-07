Intelligente und nachhaltige Stadtentwicklung : Grevenbroichs Leitbild soll bis Jahresende beschlossen werden

Grevenbroich Nachhaltig, effizient und fortschrittlich soll sich die Schlossstadt entwickeln. Wie diese einzelnen Segmente mit Leben gefüllt werden, soll im Leitbild für Grevenbroich definiert werden.

„Nach der Sommerpause werden wir zu einem Workshop einladen, an dem alle Fraktionsspitzen teilnehmen“, sagt Rathaus-Sprecher Stephan Renner. Bei der abendlichen Veranstaltung wird Bürgermeister Klaus Krützen den Vorsitz übernehmen. Ziel ist es, in möglichst „einstimmiger Abstimmung“ das Leitbild so zu erarbeiten und zu definieren, dass es „noch in diesem Jahr einen Ratsbeschluss geben kann“, wie Renner ausführt. Der könne etwa in der Sitzung am 12. Dezember gefasst werden.