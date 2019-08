Kostenpflichtiger Inhalt: „Gefahrenabwehr“ in Grevenbroich : Warum Hunde im Stadtpark nur an der Leine baden dürfen

Hundedame „Sally“ verstößt gerade gegen die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt. Der Terrier badet im Wasser – und das auch noch ohne Leine. Foto: D. Staniek. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Im Stadtpark müssen Hunde an die Leine genommen werden. Das gilt auch dann, wenn sie in der Furt am Ettl-Rad ein erfrischendes Bad nehmen wollen. Zumindest wurde das der Hundebesitzerin Irmgard Schäfer deutlich gemacht.