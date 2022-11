Fahrgeschäft in Grevenbroich Pensionierte Lehrerin geht mit Karussell unter die „Schausteller“

„Das kam mir in den Sinn, als mir unterwegs mal ein Karussell-Transport entgegengekommen ist“, erzählt die Hemmerdenerin, die bis zum Ruhestand als Sonderschullehrerin aktiv war, zwischenzeitlich an der Mosaikschule, zuletzt aber in einer Frimmersdorfer Lernbehindertenschule. „Karussells haben mich schon immer interessiert“, sagt Kronenberger, die keinen großen Gewinn erzielen will, wenn sie denn mal mit dem Fahrgeschäft auf einen Markt kommt. Feste Fahrpreise hat sie nicht. In Wevelinghoven bittet sie nur um eine Spende – und zwar für den Veranstalter.