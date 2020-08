Viktoria-Grundschule in Grevenbroich : Lehrbad für 180.000 Euro saniert

Frimmersdorf Im Lehrschwimmbecken in der Viktoria-Grundschule in Frimmersdorf kann endlich wieder geschwommen werden. Weil das Bad undicht war, wurde es im Juni 2018 geschlossen. Mittlerweile ist es repariert worden.

Erneuerungsarbeiten laufen jetzt auch in der Turnhalle der Viktoria-Grundschule. Dort war die Unterkonstruktion des Bodens gebrochen. Die schadhaften Stellen wurden zwar repariert, doch: „Die Eigenschaften eines Schwingbodens waren an den Reparaturstellen nicht mehr vorhanden. Somit war die Flächenelastizität nicht über die gesamte Halle gewährleistet“, sagt Stephan Renner.

Hinzu kam, dass das in die Jahre gekommene Parkett teilweise gesplittert war, so dass Verletzungsgefahr für Schüler und Sportler bestand. Der alte Parkettboden inklusive der Unterkonstruktion wurde in den Sommerferien abgebrochen. Mit dem Aufbau des neuen Bodenbelags ist bereits begonnen worden. „Die kompletten Arbeiten werden voraussichtlich Anfang September fertiggestellt sein“, sagt Renner. Die Stadt investiert etwa 50.000 Euro in dieses Projekt.