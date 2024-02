Erasmus-Gymnasium Grevenbroich Schule soll ab dem Sommer drei Viertel des aktuellen Strombedarfs einsparen

Die Schulen in Grevenbroich zählen stadtweit zu den größten Energiefressern. Der enorme Verbrauch belastet Umwelt und Stadtkasse gleichermaßen. Dem wollen die Stadtbetriebe entgegenwirken: Noch in diesem Monat sollen Arbeiter am Erasmus-Gymnasium an der Röntgenstraße anrücken und damit beginnen, die Beleuchtung in nahezu allen Teilen des Gebäudekomplexes auf energiesparende LED-Technik umzurüsten.