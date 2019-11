Weihnachtsbeleuchtung in Grevenbroich : Noch einmal weihnachtet es in altem Glanz

Zum letzten Mal erstrahlt in diesem Jahr die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung in Grevenbroich. 2020 will die Stadt auf LED-Lichter umstellen. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Die Stadt will die Weihnachtsbeleuchtung auf Basis von Glühbirnen durch LED-Lichter ersetzen.

In der kommenden Woche, genauer: am Mittwoch, 27. November, 17 Uhr, geht der Fußgängerzone mehr als nur ein Licht auf: Mit dem Start des Weihnachtsmarktes wird die Weihnachtsbeleuchtung angeknipst. Zum letzten Mal in der gewohnten Form – wenn es nach Bürgermeister Klaus Krützen geht. Denn die Sterne und Flügel gewinnen ihren Glanz durch viele tausend 15-Watt-Glühbirnen. Im kommenden Jahr wollen die Stadt und das Versorgungsunternehmen GWG den Schritt hin zur LED-funkelnden Weihnachtsbeleuchtung der Zukunft vollziehen. Wer‘s bezahlen soll – und wie das am Ende aussieht – sei allerdings noch völlig offen, sagt Stadtsprecher Stefan Renner auf Nachfrage der NGZ. Fest steht bislang nur: „Wenn wir ohnehin die Straßenbeleuchtung in der Innenstadt erneuern, kann man das Thema der Weihnachtsbeleuchtung gleicht mit anfassen.“