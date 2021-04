Virtueller Rundgang in Grevenbroich : Lebenshilfe-Künstler stellen in der Versandhalle aus

Lebenshilfe-Künstler stellen in der Versandhalle aus

Virtueller Rundgang in Grevenbroich

Die Versandhalle auf der Stadtparkinsel in Grevenbroich. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Kunst findet immer einen Weg – auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Das zeigt die Lebenshilfe im Rhein-Kreis Neuss mit einer besonderen Ausstellung.

Bei einem virtuellen Rundgang durch die Ausstellung „Einfach voll Kunst“ in der Grevenbroicher Versandhalle, sind Interessierte eingeladen, sich in die Bilder der ausgestellten Künstler zu vertiefen. Flankiert werden die ausdrucksstarken und ebenso farbenfrohen Werke durch Kurzfilme über deren Entstehung. Darüber hinaus werden einfühlsame Porträts über die verschiedenen Maler gezeigt.

„Es war uns wichtig, auch und gerade jetzt ein Zeichen für die Kunst zu setzen, die bei der Lebenshilfe schon lange eine große Rolle spielt“, sagt Waltraud Decker, Leiterin des Bereichs Gemeinschaftliches Wohnen. „Wir haben intensiv an der Ausstellung gearbeitet, uns viele Gedanken über die Auswahl und Aufhängung der Bilder in der Versandhalle gemacht, so als wäre es eine ganz normale Ausstellung.“