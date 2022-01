Spiritueller Zwischenruf : Leben geschieht – auch im Jahr 2022

Langwaden Auf Voraussagen für das neue Jahr sollte verzichtet werden. Das könnte eine zermürbende Wirkung haben, meint Bruno Robeck, Prior der Langwadener Zisterzienser.

Vor diesem Hintergrund sollte man in diesem neuen Jahr grundsätzlich auf allzu selbstbewusste Voraussagen verzichten. Denn nichts ermüdet und zermürbt so sehr wie nicht eingelöste Versprechen und falsche Ankündigungen. Stattdessen sollten wir lieber anerkennen: Leben geschieht. Gerade die hohe Mutationsfähigkeit des Coronavirus zwingt uns, einzugestehen, dass wir biologische Abläufe nur langsam erkennen und beeinflussen können.

Es erfordert Demut, zu akzeptieren, dass unser Wissen immer vorläufig ist. Es erfordert Stärke, diese Bruchstückhaftigkeit öffentlich zuzugeben. Es erfordert auch die Bereitschaft der Menschen, die Bruchstückhaftigkeit des Erkennens mit all seinen Konsequenzen zu akzeptieren. Neue Erkenntnisse führen zu Veränderungen, die manchmal wie Fortschritte, manchmal wie Rückschritte aussehen. Die sich oft wechselnde Einschätzung der Gefahrenlage kann ermüden und mürbe machen. Es ist verständlich, dass manche sogar an der Sinnhaftigkeit von Forschungsergebnissen und Maßnahmen zu zweifeln beginnen.

Wir werden jedoch auch im aktuellen Jahr nicht von der Erfahrung verschont bleiben, dass Leben auf diese Weise geschieht – ob wir wollen oder nicht. Wichtig ist es, den langen Atem zu behalten. Hier kann uns eine spirituelle Praxis aus dem frühen Mönchtum weiterhelfen. Die alten Mönche kannten das Phänomen, sich müde zu fühlen und mürbe zu sein. Sie nannten es „acedia“. In solch einer Phase darf man weder in Panik geraten noch in Schwermut versinken. Es kommt darauf an, sich dem Leben zu stellen, wie es ist, und den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Die Aussprache mit einem erfahrenen Mitbruder kann helfen, ebenso die bewusste Erinnerung an andere Mitbrüder, die ähnliche Krisen durchlebt haben.