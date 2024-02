Viele Ohrenzeugen in Grevenbroich Lauter Knall löst großen Feuerwehreinsatz in der Stadtmitte aus

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge steuerten in der Folge die Straße am Tüv zwischen den beiden Bahnübergängen an. Zu hören gewesen sein soll der Knall sowohl am Berufsbildungszentrum als auch im Flutgrabenviertel und am Hammerwerk. Wie Feuerwehr-Sprecher Thomas Kuhn sagt, will ein Zeuge auch eine Rauchentwicklung wahrgenommen haben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr entschlossen sich, die Umgebung genau zu erkunden. Allerdings: Spuren einer Detonation konnten sie nicht feststellen. „Auch die von dem Zeugen gesehene Rauchentwicklung konnte nicht lokalisiert werden“, sagt Kuhn.