Böllerschüsse für Jubiläumsfest : Gindorfer Bruderschaft wird 350 Jahre alt

Gindorf Die Gindorfer Sebastianus-Bruderschaft hätte an diesem Wochenende ihr Jubiläum gefeiert, sie kann auf 350 Jahre zurückblicken. Doch wie alle anderen Schützenfeste im Stadtgebiet fällt auch das traditionelle „Broerfest“ ins Wasser. Dennoch wird es ein kleines Alternativprogramm geben.

So haben die Schützen unter Leitung von Robert Hoppe bereits eine sehenswerte Fenster-Ausstellung in der Post-Apotheke eröffnet, die Einblicke in die Geschichte der Bruderschaft gibt. Im Vorfeld des Fest-Termins sind zudem Wertgutscheine an die mehr als 300 Mitglieder verschickt worden, die bei Geschäftsleuten und Gewerbetreibenden in Gustorf und Gindorf eingelöst werden können. Auch eine Festzeitung wurde bereits herausgegeben.