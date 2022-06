Spiritueller Zwischenruf : Ganz laut rufen nach einem leisen Fest

Langwaden Eine krisengeschüttelte Zeit braucht Tauben. Adler und Falken gibt es schon genug, meint Bruno Robeck, Prior der Zisterziensermönche aus dem Kloster Langwaden. Warum er Pfingsten für ein wichtiges Fest hält.

Wenn in den Supermarktregalen Weihnachtsmänner oder für die etwas Frömmeren Nikoläuse aus Schokolade stehen, weiß ich, dass bald Advent und Weihnachten ist. Wenn ich in den Geschäften Osterhasen oder für die etwas Frömmeren Lämmer aus Schokolade sehe, weiß ich, dass bald Ostern ist. Jetzt ist Pfingsten: das drittgrößte christliche Fest. Und es fehlt jede süße Ankündigung.

Dabei gibt es durchaus ein Symbol aus der Pfingsttradition, das man gut als Schokoladenfigur anbieten könnte: die Taube. Aber vielleicht spüren selbst die gewieftesten Verkäufer, die fast alles in Geld umsetzen können, dass es in diesem Fall nicht funktioniert. Ein Fest, in dem sich alles um den Heiligen Geist dreht, kann nicht in eine Schokoladenform gegossen werden. Es widerstrebt dem Empfinden, ein hoch geistig aufgeladenes Symbol einfach aufzuessen. Die Taube steht zudem für den Frieden. Da Essen immer auch ein Akt der Zerstörung ist, passt es nicht, eine Friedenstaube zu verspeisen.