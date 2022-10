Straßenlaternen in Grevenbroich werden sparsamer : Laternen-Tausch für LED online mitverfolgen

Grevenbroich 5200 weitere Straßenlateren werden bis Ende 2023 auf LED umgerüstet. Wann welche Leuchte an der Reihe ist, können Grevenbroicher auf einer digitalen Karte ersehen.

cso-) An den Grevenbroicher Straßen steht ein Leuchten-Tausch im XXL-Format an. Der Versorger NEW Netz wechselt in Zusammenarbeit mit den Planern der CL Design GmbH konventionelle Leuchten gegen LED-Leuchten aus. Von 6050 Straßenlaternen sind bereits mehr als 700 auf LED-Technik umgestellt, bis Ende 2023 folgen weitere 5200 Straßenlaternen. Grevenbroicher können den Fortschritt des Austausches nun online verfolgen und straßengenau nachvollziehen. Die Karte ist im Internet unter https://bit.ly/3yOevOx zu finden. Bei einem Klick auf eine mit einem Punkt dargestellte Laterne wird angezeigt, in welchem Zeitraum die jeweilige Leuchte getauscht werden soll. CL Design steht, wie NEW informiert, für Fragen unter der Mail-Adresse grevenbroich@cld-licht.de zur Verfügung.