Fällt das kultige November-Konzert von „Last Order“ aus? : Maskenball statt Herbst-Konzert

Grevenbroich Seit 26 Jahren lädt die Band ununterbrochen im November zur Rock-Nacht ein. Der Auftritt ist Kult in Grevenbroich. Für den Fall, dass er wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden muss, haben die Musiker einen „Plan B“ entwickelt.

Abgesagt ist die Sause noch nicht. Aber die Musiker der Kultband „Last Order“ gehen davon aus, dass ihr November-Konzert wegen der Corona-Pandemie diesmal nicht stattfinden wird.Wenn die Nächte im Herbst kälter werden, sorgt die Band traditionell für heißen Sound in der Aula des Erasmus-Gymnasiums. „Und das ununterbrochen seit 26 Jahren“, sagt Bassist Roland Busch. „Selbst mit Gipsbein und anderen Erkrankungen sind wir schon aufgetreten – doch jetzt macht uns Covid-19 einen Strich durch die Rechnung.“

Der Saal ist gebucht, die Veranstaltung im Rathaus angemeldet. „Frühestens Ende Oktober kann uns die Stadt sagen, welche Auflagen wir zu erfüllen haben“, sagt Busch. „Sollte es kurzfristig möglich sein, werden wir unser Konzert über die Bühne bringen.“ Aber eine Rock-Nacht unter Hygiene- und Abstandsbedingungen – das ist nicht das, was sich „Last Order“ unter einem November-Konzert vorstellt. So haben die Grevenbroicher Musiker bereits einen „Plan B“ entwickelt.

Und der sieht so aus: Die 27. Auflage wird ohne Publikum aufgezeichnet und anschließend auf DVD gebrannt. Die kann von den Fans dann zum Preis von 15 Euro erworben werden. Mit einem Teil der Einnahmen will die Band ihre Licht- und Tonfirma unterstützen, „die seit Monaten praktisch ohne Aufträge ist und irgendwie über die Runden kommen muss“, sagt Busch.

Kitas in Dormagen bereiten Corona-Normalität vor

Verzögerung bei Platzerweiterung : Kitas in Dormagen bereiten Corona-Normalität vor

Situation in Krefeld

Situation in Krefeld : Anstieg bei den Infektionen mit Corona

Vier neue Infektionen am Freitag

Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Vier neue Infektionen am Freitag

Das Konzert wird in den Hallen des Unternehmens aufgenommen, zwischen Verstärkern und Scheinwerfern. „Das wird uns eine ordentliche Stange Geld kosten“, sagt Roland Busch. Er bittet die vielen Fans daher darum, die DVD mit dem Titel „Last Order – 27. Maskenball“ vorzubestellen. Und wer möchte kann auch spenden: „Wer mindestens 20 Euro gibt, wird mit seinem Namen auf der Hülle unserer DVD verewigt“, sagt Busch.

Ihr vorerst letztes Konzert hat die Band im Januar gespielt. „Seitdem haben wir nicht mehr auf der Bühne gestanden“, berichtet der Bassist. „Last Order“ war in diesem Jahr für neun Gigs gebucht, die alle abgesagt wurden. Auch der übliche Probebetrieb hat nicht stattgefunden. Für die Video-Aufnahme fühlen sich die Alt-Rocker jedoch fit genug. „Neue Songs konnten wir allerdings wegen Corona nicht einstudieren.“ So wird das Video-Konzert denn auch so etwas wie eine „Best of“-DVD. Die Fans dürfen sich auf Klassiker von Alice Cooper, den Monkees oder Bap freuen – natürlich im gewohnten „Last Order“-Sound.