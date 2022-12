Warum Sascha Krumbach vom „Pyroteam“ das Vorschießen absagt Laser-Strahlen statt Raketen-Spektakel in Grevenbroich

Nach zwei Corona-Jahren haben die Deutschen wieder Bock aufs Böllern. Ganz deutlich wird das an der Nordstraße in Grevenbroich: Im Online-Shop des unterm Telekom-Turm beheimateten „Pyroteams“ geht‘s schon seit Wochen ab „wie Schmitz‘ Katze“. „Die Bestellungen schießen durch die Decke“, schildert Chef Sascha Krumbach. Bereits im Oktober seien die Zugriffszahlen rasant nach oben geschnellt – und dieser Trend halte bis heute an. „Vermutlich befürchten viele Leute, dass es vor Silvester kein Feuerwerk mehr zu kaufen gibt. Daher haben sie so früh wie möglich geordert.“