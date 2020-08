Brauchtum in Grevenbroich : Langwadener sagen ihr großes Dorf-Jubiläum ab

Langwaden Erstmals 1145 erwähnt, begeht der Klosterort sein 875-Jahr-Jubiläum. Wegen der Corona-Pandemie ist das für Ende August geplante dreitägige Fest aber abgesagt worden. Nun soll im nächsten Jahr gefeiert werden.

Eigentlich gibt es zwei Gründe zum Feiern. Zum einen begeht das Dorf sein Jubiläum, zum anderen blicken die Zisterziensermönche auf sechs Jahrzehnte in Langwaden zurück. „Diese beiden Anlässe werden wir 2021 in eine mehrtägige Veranstaltung packen und sie gebührend feiern“, sagt Heiner Hoffmann, Präsident der Kirmesgesellschaft.

Für das Dorfjubiläum wurden eigens Willkommens-Schilder gefertigt, die an den Ortseingängen aufgestellt werden sollen. Auch neue Fahnen mit der Langwadener „Skyline“ wurden produziert – drei von ihnen sollen anlässlich des geplanten Fest-Wochenendes an den Rathäusern in Grevenbroich und Wevelinghoven gehisst werden, um an das Jubiläum zu erinnern.