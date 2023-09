Erntezeit in Grevenbroich Landwirte werben für mehr gegenseitige Rücksichtnahme auf Feldwegen

In diesen Tagen beginnt in Grevenbroich die Zeit der Zuckerrüben-Ernte. Das bedeutet: In den kommenden Tagen und Wochen werden vermehrt schwere und große Erntemaschinen auf den Feldwegen im Stadtgebiet unterwegs sein. Auch Lkw werden die Äcker ansteuern, um die gerodeten Rüben abzutransportieren. Vor diesem Hintergrund werben die Landwirte in Grevenbroich für gegenseitige Rücksichtnahme auf den Wirtschaftswegen. Denn die schmalen Korridore zwischen den Feldern werden bekanntlich gern von Radfahrern, Spaziergängern und Hundehaltern genutzt. Begegnungen sind programmiert.