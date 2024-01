Grevenbroicher schließen sich zusammen Bis zu 150 Landwirte aus „GV und Umgebung“ könnten Montag nach Köln fahren

Geplant ist eine Fahrt über die B 59 in Richtung Domstadt. Der Bedburger Max Coenen, der Kontakt zu vielen Landwirten in der Region hat, rechnet mit 100 bis 150 Teilnehmern aus dem Gebiet Grevenbroich-Rommerskirchen, „eher mit 150“, wie er sagt. Viele dürften sich schon gegen 6 Uhr am Morgen auf den Weg machen. „Anschließen wollen sich zum Beispiel auch Handwerker und Fuhrunternehmer“, sagt der Gindorfer Landwirt Josef Bremer, der am Montag mit seinem Traktor nach Köln fahren will. „Wie viele wir am Ende sein werden, lässt sich nur schwer schätzen“, sagt er.