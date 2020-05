Feuerwehr Grevenbroich im Einsatz : Landwirte befreien Mann aus Maschine

Kapellen Glimpflich verlief ein Einsatz mit einer landwirtschaftlichen Maschine am Mittwoch auf einem Feld nahe der Neusser Straße in Kapellen. Gegen 08.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, ein Landwirt solle in der Maschine eingeklemmt sein.

Als die Feuerwehreinheit Kapellen vor Ort war, hatten andere Landwirte hatten den Mann bereits befreit. Er war an der Hand verletzt worden, der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Neben der Einheit Kapellen waren die Einheit Wevelinghoven und die hauptamtliche Wache alarmiert worden.

