Grevenbroich: Landwirt hatte Motorrad-Unfall bei Hülchrath nicht bemerkt

Hülchrath Nach einem Verkehrsunfall in Hülchrath, bei dem eine Motorradfahrerin zu Fall kam, hat sich jetzt der Verursacher bei der Polizei gemeldet.

Die Beamten hatten nach dem Fahrer einer Zugmaschine mit einem Strohanhänger gesucht, der am Nachmittag des vergangenen Montags beim Linksabbiegen von der Landstraße 142 auf die Kreisstraße 27 offenbar eine entgegenkommende Motorradfahrerin übersehen hatte. Die 21 Jahre alte Frau hatte zwar versucht, dem Traktor auszuweichen, geriet dabei aber auf einen Grünstreifen und kam zu Fall, wurde aber nicht verletzt. Der Traktorfahrer setzte seine Fahrt fort.

„Als der Landwirt die Berichterstattung darüber in den Medien las, kam es ihm in den Sinn, dass er damit gemeint sein könnte“, sagte gestern eine Polizeisprecherin. Er habe sich beim Verkehrskomissariat in Grevenbroich gemeldet. Den Beamten habe er glaubhaft versichern können, den Sturz der Motorradfahrerin nicht bemerkt zu haben.