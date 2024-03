Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule Landtagspräsident stellt sich den Fragen Grevenbroicher Gesamtschüler

Eine der ersten Schüler-Fragen: „Wie können junge Menschen Einfluss nehmen?“ Kuper erzählte, wie er selbst als Quereinsteiger den Weg in die Politik fand. „Ich wollte nie Politiker werden. Das hat bei mir aber nicht geklappt.“ In einem ähnlichen Alter wie die Schüler habe er sich damals bei einer Kopfweiden-Schnittaktion beteiligt, da die ökologisch wichtigen Bäume ohne regelmäßigen Schnitt Schaden nehmen. Daraufhin folgten weitere Aktionen – und der Eintritt in die Junge Union. Schließlich sei er später nach Ausbildung und Studium gefragt worden, als Bürgermeister der Stadt Rietberg nachzufolgen, was er nach längerem Überlegen auch tat.