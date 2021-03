Fotokünstler stellen in Grevenbroich aus : Landschaften, Porträts und ein Malle-Urlauber mit Gießkanne

Zeigen ihre Fotografien in der Galerie „Judith Dielämmer“ an der Alten BergheimerStraße: Tilman Neubert (l.) und Frank Szafinski. Foto: Andreas Woitschützke/Andres Woitschützke

Grevenbroich In der Galerie „Judith Dielämmer“ stellen zwei Fotokünstler ihre Arbeiten aus: Frank Szafinski und Tilman Neubert zeigen Porträt- und Landschaftsfotografie. Sie nennen ihre Ausstellung „Schnittmenge“.

Auch wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, stellt der Neusser auch Landschaftsfotografien aus, aufgenommen mit einer Lochbildkamera. Die Verschachtelungen, die diese Fotos prägen, waren zunächst unbeabsichtigt entstanden. In andere Rollen zu schlüpfen, macht dem Schauspieler Neubert offenbar Spaß – und dem Pantomimen offenbar auch: Da sind die witzigen Selbstporträts mit einer Konstante: Als Maske dient ihm eine Gießkanne. Nach diesem „Gießkannenprinzip“ sind unter anderem eine Diva, ein Büromensch, ein Malle-Urlauber und ein Gärtner entstanden: Das Outfit rückt hier in den Mittelpunkt. Kleiner Gag am Rande: Als Gärtner trägt er die Maske in Form einer Gießkanne nicht nur vor dem Gesicht, sondern auch in der Hand.