Schützenfest 2023 in Grevenbroich Landrat empfängt Schützen im Kreisständehaus

Dabei betonte der Landrat, dass es gerade auch in schwierigen Zeiten legitim sei, Feste zu feiern. Zudem unterstrich er, dass vom Schützenfest ein Zeichen des friedlichen Zusammenlebens in die Welt gesendet werde. Zugleich lenkte er den Blick anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Edelknaben darauf, wie wichtig die Nachwuchsförderung ist, sowie auf die große gesellschaftliche Bedeutung des Schützenwesens insgesamt. „Es steht für Heimat, Identifikation, Integration und Engagement, es baut Brücken, schafft Lebensfreude und ist – auch dank der vielen aktiven Züge und Gemeinschaften – nicht nur an den Festtagen für die Menschen da, sondern das ganze Jahr über“, sagte Petrauschke. Für dieses Engagement dankte er der Schützenfamilie.