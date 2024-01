Geldstrafe statt Gefängnis Landgericht kippt Urteil – Aktivistin muss nach Kohlebahn-Blockade doch nicht in Haft

Das Landgericht Mönchengladbach hat am Freitag das Urteil gegen eine Klimaaktivistin gekippt, die sich im November 2021 an der Blockade der RWE-Kohlebahn nahe dem Kraftwerk Neurath beteiligt hatte. Die Aktivistin, die sich selbst als diverse Person vorstellt, war im April 2023 am Amtsgericht Grevenbroich zu einer neunmonatigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Das Urteil wollte sie nicht akzeptieren und ging deshalb in Berufung. Aus Sicht der Angeklagten hat sich das gelohnt: In zweiter Instanz wurde entschieden, dass sie auf freiem Fuß bleiben kann. Allerdings muss sie eine Geldstrafe zahlen.