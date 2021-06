Überschwemmungen in Grevenbroich : „Land unter“ nach Regen in Langwaden

In Teilen von Langwaden herrschte am Dienstagabend „Land unter“. Foto: Manfred Brakhan

Langwaden Rund 25 Zentimeter hoch stand nach dem Starkregen am Dienstag das Wasser „Am Eichenbroich“ in Langwaden, auch die Dorfstraße war betroffen. Nicht zum ersten Mal liefen Keller voll, Anwohner fordern eine Lösung des Problems.

Von Carsten Sommerfeld

Keine vier Wochen ist es her, dass nach heftigen Regengüssen Straßen in mehreren Stadtteilen unter Wasser standen, Statistiker sprechen von einem hundertjährigen Regenereignis. Am Dienstag Abend traf ein weiterer Starkregen vor allem Langwaden, unter anderem waren die Dorfstraße und die Straße Am Eichenbroich betroffen, die Feuerwehr rückte an. Straßen und der Spielplatz dazwischen bildeten einen großen See, das Wasser strömte in Einfahrten und Keller sowie in eine Baugrube. Am Mittwoch Morgen war Aufräumen angesagt – und es wurde diskutiert, wie solchen Überschwemmungen in Zukunft Einhalt geboten werden kann.

Sandra und Stefan Leusch sahen sich gerade bei Freunden in Wevelinghoven das Fußballspiel Deutschland gegen England an, als ein Nachbar Bilder von ihrer Straße in Langwaden schickte, es herrsche „Land unter“. Die beiden setzten sich ins Auto und fanden zu Hause das schlammige Wasser rund 15 Zentimeter hoch im Keller stehen. „Das ist schon das dritte Mal in den 15 Jahren, die wir hier wohnen“, berichtet Stefan Leusch (52). „Unsere Nachbarn haben kräftig mit angepackt, bis nach Mitternacht haben wir gearbeitet.“ Vier Pumpen seien im Einsatz gewesen. Wir groß der Schaden ist, konnte das Paar am Mittwoch Morgen noch nicht sagen. „Wir haben eine Rückstauklappe und eine weiße Wanne am Haus, alles ist ordnungsgemäß“, betont Stefan Leusch.

Bei Peter Henke gegenüber lief zwar der Keller nicht voll, aber das Wasser schwappte in die Hauseinfahrt, brachte etliches an Dreck mit. „Diese Vorkommnisse werden immer häufiger. In 20 Jahren stand etwa sieben, acht Mal das Wasser auf der Straße, das letzte Mal erst Anfang Juni.“ Ein Problem: Henke und Leuschs wohnen im Bereich einer Senke, in der sich das Regenwasser sammelt.

Am Tag danach war Kehren angesagt. Foto: Carsten Sommerfeld

Eine Sorge der Anwohner: „Der Kanal in unserer Straße ist circa 50 Jahre alt und weist einen Durchmesser von nur 60 Zentimetern auf“, sagt Manfred Brakhan. Beim Bau habe es an der Straße viel weniger Häuser gegeben. „Zurzeit haben wir auf der Straße zwei Baustellen, und dann ist an der Ecke zur L 142 noch ein Baugebiet geplant. Wir befürchten, dass bei weiteren Hausanschlüssen unser Abwassersystem kollabiert“, sagt Sandra Leusch. „Wir fordern eine Lösung.“

„Nach unserer Kenntnis war nicht der Abwasserkanal in der Straße das Problem“, erklärt Torsten Küpper, Prokurist der Gesellschaft für Wirtschaftsdienste (GWD), die für Planung und Unterhalt des Abwassernetzes zuständig ist. Vielmehr sei das Regenwasser im südlichen Bereich der Dorfstraße von einer landwirtschaftlichen Fläche am Hang herunter und dann auf die Straße geströmt. Diese zusätzlichen Mengen habe der Kanal „dann nicht mehr gepackt“. Die Stadt werde, so Küpper mit dem oder den Eigentümern der betroffenen Flächen am Hang Kontakt aufnehmen, damit diese Vorsorge tragen, dass das Wasser nicht auf die Straße strömt. Möglich sei dies etwa durch die Anlage von Grünstreifen oder Regenwassermulden, die die Regenfluten aufhalten.

Der Abwasserkanal Am Eichenbroich sei auch für die im Bau befindlichen Häuser ausgelegt. Für das Baugebiet an der L 142 auf dem Areal der ehemaligen Bäckerei werde die Entwässerung noch mit dem Investor besprochen.

Konsequenzen zieht GWD nach den Regengüssen am 4. Juni, als nicht nur ein Auto im überfluteten Elsbachtunnel feststeckte, sondern auch Straßen und Keller etwa in der Südstadt, in Neurath und Neuenhausen unter Wasser standen. „Wir stellen zusammen mit einem Ingenieurbüro für Neuenhausen und die Südstadt hydraulische Berechnungen an, um eine Lösung zu finden“, erklärt Torsten Küpper. Als erste Maßnahme sei im Bereich des Sanddornwegs in Neuenhausen bereits ein Entlastungskanal geschaffen worden. In Neurath erhofft sich GWD eine Verbesserung durch den großen Kanal, der seit einigen Jahren schrittweise von Frimmersdorf bis Neurath gebaut wird.