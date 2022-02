Strukturwandel in Grevenbroich : Land und RWE gründen Firma für Strukur-Projekte

Strukturwandel in Grevenbroich

Grevenbroich „Perspektive.Struktur.Wandel“ ist der Titel einer neuen Gesellschaft, die das Land und RWE gegründet haben. Einer der ersten Arbeitsschwerpunkte der GmbH ist das Kraftwerks-Areal in Neurath.

Für die Vorbereitung der künftigen Nutzung von RWE-Standorten im Rheinischen Revier nach dem Ende der Braunkohlenförderung haben das Land NRW und der Energiekonzern eine eigene Gesellschaft gegründet. Die „Perspektive.Struktur.Wandel GmbH“ (PSW) habe ihren Sitz im Tagungszentrum Schloss Paffendorf in Bergheim, teilte RWE am Mittwoch mit.

Die Gesellschaft soll sich zum Start mit drei Standorten befassen: dem Neurather Kraftwerksbereich, der früheren Baustellen-Einrichtungsfläche am Kraftwerk Niederaußem und den sogenannten Tagesanlagen des Tagebaus Hambach mit ihren Lagerflächen, Verwaltungs-, Sozial- und Werkstattgebäuden.

Beide Partner würden ihre „großen Erfahrungen bei der Qualifizierung und Entwicklung solcher größeren Liegenschaften in die PSW einbringen“, heißt es in einer Mitteilung von RWE. Typisch für die Planung von Standorten dieser Art sei es, dass sie gleich mehrere Zielrichtungen erfüllen sollen: private wie öffentliche, wirtschaftliche wie ökologische. So sollen Teile der Grundstücke „schnell wirtschaftlich genutzt und anschließend vermarktet werden können“. Andere Teile hingegen würden eine besondere Förderung benötigen. „Der Schwerpunkt der Gesellschaft liegt deshalb auf der konkreten Projektebene“, sagte ein Sprecher von RWE