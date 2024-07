Hoher Zuschuss aus Düsseldorf Land fördert den Relaunch des Niederrhein-Museums

Die 2012 eröffnete Dauerausstellung in der Villa Erckens ist spürbar in die Jahre gekommen und soll erneuert werden. Dieses von der Stadt schon seit längerer Zeit geplante Vorhaben hat nun einen gehörigen Schritt nach vorne gemacht: Das Land Nordrhein-Westfalen wird den Relaunch des Museums der niederrheinischen Seele mit rund 240.500 Euro unterstützen. Das teilte die Landtagsabgeordnete Heike Troles (CDU) am Dienstag mit.