Anwohner beschwert sich bei der Stadt Lärm vom Schulhof nervt weiter

Ein Problem sei die Zuständigkeit. Am Sonntag habe er die Polizei angerufen, wie es die Stadt außerhalb der Geschäftszeiten des Ordnungsamtes empfiehlt. Die Stadt mache es sich aber leicht, habe er bei der Polizei erfahren. Angesichts der weiter ungelösten Probleme wolle er sich nun an die Ratsparteien wenden, kündigt der Kapellener gegenüber Jansen an. Arno Jansen regt, wie er in einer Mail erklärt, eine Konfliktschlichtung mit Kindern, Jugendlichen und Anwohnern an. Zunächst aber werden sich „Vertreter der Stadt an den Anwohner wenden, um mit ihm die Situation anzusehen“, erklärt Maaßen.