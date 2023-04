Brauchtum in Grevenbroich Laacher Schützen wählen Vorstand und stellen die Weichen für ihr Fest

Wichtige Weichen für das Fest sind bereits gestellt worden. So wurde die Band „Voices“ zur Unterhaltung am Freitag Abend verpflichtet, am Samstag und Sonntag werden die bekannten „Schürzenjäger“-DJs im Planenbau für Stimmung sorgen. Musikalisch begleitet werden die Brauchtumsfreunde vom Tambourkorps Elsen-Fürth und vom Musikverein Jüchen-Otzenrath, am Sonntag werden die Spielleute vom „TC Heimattreue Elfgen“ sowie die Nettesheimer Blechbläser hinzustoßen.