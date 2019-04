35,2 Kilometer bis zum ersten Kölsch : Wie bei Ostermann: Laacher „jonn zo Fooß noh Kölle“

Laach „Heimweh nach Köln“ ist zweifellos die Hymne auf die Domstadt. Und die darin einst von Willi Ostermann gesungene Zeile „Ich mööch zo Fooß noh Kölle jonn“ hat schon so manchen echten Kölschen, den es in die Ferne verschlug, zu Tränen gerührt. Neun Frauen und Männer aus Laach, die der „Stadt mit K“ verbunden sind, animierte das 1936 verfasste Lied nun zu einer besonderen Wanderung. Sie sind zu Fuß nach Köln gegangen.

An der Wiesenstraße gestartet, führte der Weg durchs Tiergehege, weiter nach Neuenhausen und Allrath und über die Felder in Richtung Sinsteden. Dort blies den Ostermann-Jüngern zwar ein eisig kalter Wind ins Gesicht, was aber der Stimmung keinen Abbruch tat. Jacken wurden übergezogen, es wurde weitermarschiert. Nach der ersten Rast in Rommerskirchen dann ein Silberstreif am Horizont: Dom und Colonius waren zwar schon in Sichtweite. . .aber noch richtig weit weg.