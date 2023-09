Volks- und Heimatfest in Laach Laacher feiern kräftig mit Laurent Müllender und Jane Buttler

Mehr Engagement fürs Dorf und den Verein. Diesen Appell, den Vizebürgermeister Edmund Feuster am Freitag beim Königsehrenabend an die Laacher richtete, hat sich Ralf Königs zu Herzen genommen. Am Samstagabend holte er mit einigen wenigen Schüssen den Vogel von der Stange und wurde neuer Kronprinz des Volks- und Heimatvereins. 2024 wird er gemeinsam mit Ehefrau Andrea gekrönt. Ralf Königs ist Mitglied der Vorreiter und des Grenadierfahnenzugs, der 2024/25 das dritte Schützenkönigspaar aus seinen Reihen stellen wird. Der 54 Jahre alte Zerspanungsmechaniker, der in Orken lebt und sich als „Laacher mit Migrationshintergrund" bezeichnet, reitet zudem seit 2022 als Adjutant an der Seite von Generaloberst Richard Hanke. Ralf und Andrea Königs können auf reichlich Erfahrung in Sachen Königsspiel zurückblicken, repräsentierten sie doch bereits 2001/02 den Bürgerschützenverein Orken.