Brauchtum in Grevenbroich : Laach feiert 100 Jahre und ein neues Königspaar

Laach Sein hundertjähriges Bestehen feierte der Volks- und Heimatverein Laach mit einem Jahr Verspätung beim Schützenfest. Der besonders groß geplante Festzug musste aber wegen Regen abgesagt werden.

Auf ihren großen Auftritt mussten Laurent Müllender und Jane Buttler verzichten: Weil es in Strömen regnete, wurde der Festumzug des Volks- und Heimatvereins Laach am Sonntag Nachmittag abgesagt. Dafür wird das Königspaar im nächsten Jahr aber erneut im Mittelpunkt des Schützenfestes stehen. Ein neues Kronprinzenpaar konnte nicht gefunden werden. Kurz vor dem Fest hatte sich Laurent Müllender einen Fuß gebrochen und musste mit einer Gehhilfe vorlieb nehmen. Aus diesem Grund nahm er mit seiner Jane am Samstag beim Klompenzug in einem Cabriolet teil. Ein schöner Trost: Am Abend sorgten „Colör“ im Festzelt für Stimmung und überraschten die Royals mit einem eigens auf das Königspaar zugeschnittenen Song. Vizepräsident Guido Eßer hatte diesen „Deal“ mit der kölschen Girlband zuvor eingestielt. Vor dem jecken Auftritt waren die „Laacher Mädchen“ ausgezeichnet worden – für die schönsten Klompen.