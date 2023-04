Bauarbeiten in Grevenbroich Landstraße bei Neurath für Brückensanierung gesperrt

Der Landesbetrieb Straßen NRW hat diese Woche Dienstag mit der Sanierung einer Brücke begonnen, die Teil der L 375 ist. Die Folge: Die Landstraße, die durch die beiden Kraftwerksteile in Neurath über die Kohlebahn in Richtung des Guts Ingenfeld und der Orte Rommserkichen-Oekoven sowie Sinsteden (also in Richtung der B 59) führt, muss für einige Wochen gesperrt bleiben. Die Arbeiten sollen laut Straßen NRW umfangreich sein und deshalb voraussichtlich bis Ende Juli dieses Jahres dauern. Straßensperren sollen bereits aufgestellt worden sein; Fahrer müssen auf alternative Routen ausweichen und Umleitungen etwa über Rommerskirchen und Allrath in Kauf nehmen.