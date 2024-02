Ampel auf Landstraße bei Frimmersdorf Straßenbauer wollen Gefahrenstelle auf der L 116 rasch beseitigen

Aus Sicherheitsgründen hat sich die Straßenmeisterei dazu entschlossen, die schadhafte Stelle auf der Richtungsfahrbahn Bedburg mit Baken abzusichern. „Der Schaden wird aber schon in der kommenden Woche behoben“, kündigt Gregor Hürter an. Eine entsprechende Baufirma soll bereits den Auftrag erhalten haben und in wenigen Tagen anrücken. Das kaputte Stück Straße soll dann abgefräst werden. Anschließend soll eine neue Asphaltdecke aufgetragen werden.