Diskussion über Ortsumgehung für Kapellen und Wevelinghoven : L 361n-Gegner machen sich für die Westtangente stark

Grevenbroich In die Diskussion um die Ortsumfahrung L 361n schalten sich Janine Heinze und Dirk Schimanski von der Initiative „Nein zur L 361“ ein. Sie treten der Auffassung entgegen, die Alternative der „Westtangente sei eine unausgereifte Idee und nicht zeitnah realisierbar“.

Die Straße sei etwa im Flächennutzungsplan 2006 – 2020“ als „parallele Maßnahme zur L361n“ aufgeführt. Auch in der Begründung des Bebauungsplans „Auf den Hundert Morgen“ gebe es den Hinweis auf diese Verbindung. Im Kostenvergleich „dürfte die Westtangente“, so Heinze und Schimanski, gegenüber der L 361n besser abschneiden, „da sie mit weitaus geringerem Aufwand realisierbar ist und deutlich weniger Brückenbauwerke benötigt“.

Berechtigt sei der Einwand, dass die Westtangente eine gesteigerte Verkehrsbelastung für das Neubaugebiet in Kapellen bedeuten würde. Doch „die L361n würde in Gilverath, Tüschenbroich und Am Gather Hof eine rund doppelt so große Anzahl an Wohngebäuden betreffen“.