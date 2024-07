Von Reisebüros in Grevenbroich Tipps für einen „Last-Minute“-Sommerurlaub

Derzeit noch verhältnismäßig günstig sind Ziele in vornehmlich südöstlichen Ländern: Vor allem Tunesien, Ägypten und die Türkei sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis für kurzfristige Reisen nicht zu überbieten. Ein vierköpfiger Familienurlaub in Tunesien – natürlich „All-Inclusive“ – über eine Woche kann zurzeit noch für knapp 2300 Euro gebucht werden, so Hülya Genc-Kalkandelen, Tourismuskauffrau im Sonnenklar-TV-Reisebüro. Zwei Wochen sind ab knapp 3800 Euro möglich.